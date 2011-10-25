Доработать скрипт поисковика + парсер

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки303 просмотра

Необходимо доработать скрипт поисковика по базе MySQL. Сделать кэширование для результатов поиска. Написать парсер который будет дергать информацию по крону с одного сайта раз в 24 часа. Добавить ЧПУ к результатам поиска. Подкорректировать движок поиска.

Развернутый список по этим вопросам я выдаю.

MySQL
13 лет назад
webantis
36 лет
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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