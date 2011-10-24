Скрипт под Джумлу

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки150 просмотров

Скрипт на основе Яндекс карт должен по 2 заданным точкам (точки задаются как на карте так и текстовом виде) считать длину маршрута и рассчитывать стоимость поездки исходя из имеющихся тарифов.

Joomla
14 лет назад
Kolonat
Олег 
48 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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