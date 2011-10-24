Есть готовый дизайн сайта, необходимо запрограммировать его на cms joomla 1.7
Скрипт под Джумлу
Скрипт на основе Яндекс карт должен по 2 заданным точкам (точки задаются как на карте так и текстовом виде) считать длину маршрута и рассчитывать стоимость поездки исходя из имеющихся тарифов.
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