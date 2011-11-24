Флеш-презентация

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен8 заявок162 просмотра

Необходимо создать флеш-презентацию, посвященную деятельности компании, для визуального оформления речи руководителя. Концептуально презентация должна быть выполнена с учетом корпоративной символики и цветов, а также включать в себя подвижные элементы 3D анимации и графики, фотоматериалы и минимум текста. Имеется подробное ТЗ. Примерное число слайдов - 12 шт.

14 лет назад
redkit
Иван 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Tensai
38 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$200
4 дня
Работа выполнена очень достойно, отдельная благодарность за выполнение задания в зжатые сроки, а также огромное спасибо за терпение с вопросом оплаты!

Заявки фрилансеров

Tensai
38 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад