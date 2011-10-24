Модификация парсера (на php для интернет-магазина)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки168 просмотров

Добрый день. Требуется помощь в модификации парсера. У программиста, который ведет проект - физически не хватает времени. Описание задачи можно попросить в личке - дам доступ к документу и архиву со скриптами.

Оплата по часам или за проект.

PHP
14 лет назад
svfedorof
Сергей 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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