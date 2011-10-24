Добавление корзины для доски объявлений Adsmanage

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки71 просмотр

Есть такая задача: нужно реализовать желательно на ajax, но можно в принципе и на любом другом языке, корзину для доски объявлений Adsmanager на Joomle. Рассказываю подробнее. Человек размещает какое то объявление о продаже чего либо (это всё реализуется с помощью компонента Adsmanager) и при публикации его объявления автоматически в нём добавляется кнопка "В корзину" (которую и нужно реализовать) которая при клике кладёт товар в условную корзину. Это не интернет магазин. Нам именно нужно знать какое объявление было положено в корзину и затем оформлено. Объявлений может быть добавлено в корзину неограниченное кол-во. Корзина показывает количество положенных в неё объявлений и их общую сумму. Оформление же так сказать "заказа" очень незамысловатое. Простая одно страничная форма с несколькими полями типа: Имя, Улица, Телефон и т.п. которая потом информирует нас на почту о том какие, пользователь положил в корзину объявления, а затем оформил их Никаких систем оплаты привязывать не нужно.

Сколько будет стоить данная реализация? Ваши предложения?

AJAX
14 лет назад
Krievu
Артём 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Доработать сайт на Zend Fr.

    $2500

    Доработка сайта знакомств на Зенде. Требуется опытный программист по Зенду для создания функциональных блоков. (новички и желающие "а вдруг смогу" - мимо ! уже пытались... плачу реальные ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Приватный проект для Росицкий Владимир (Vovanada)

    $100

    Необходим парсер контакта со следующими функциями. 1. Указывать количество спарсиваемых комментариев. 2. Парсинг групп через поиск, т.е. указав "автомобили" скрипт должен поиском найти все группы со словом "автомобили" и спарсить их. ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Правки по сайту на джумле

    $100

    Если несколько задач по сайту на джумле. Детали выбранному исполнителю. Проект актуален для людей у которых больше 3 отзывов и анкета старше 4 месяцев. Указывайте в предложении контакты быстрой связи, скайп или аську. ...

    Joomla
    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Панель управления

    В общем проблема такая. Есть выделенный сервер для хостинга игровых серверов,есть панель (самописная). Так как ресурсы сервера не резиновые,надо снимать второй дедик и хостить уже новые сервера там.Что от вас требуется – переписать \ дописать ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Форма обратной связи

    Необходимо сделать анкету на основе любой формы обратной связи (отправка данных на емейл): Нужно сделать такую же анкету, как здесь _ttp://www.dyatkovo.ru/dileram/anketa_dilera/ Просьба предлагать адекватные цены за работу. Работа далеко не самая ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Доработка формы (php+sql+jscript+jquery+html)

    Ищу человека с уверенным знанием php, mysql, javascript (скрипты и jquery) и в состоянии сверстать как в таблицах, так и в дивах. Необходима доработка формы (проверка на заполненность). Но также есть и другие задачи. ...

    HTMLJavaScriptjQueryMySQLPHP
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Presta Shop 1.4

    $50

    Необходимо переделать модуль реферальной программы так чтоб он начислял бонус рефералу с каждой покупки его зарегистрированного покупателя, в базовой версии он начисляет только единоразово.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад