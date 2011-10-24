Добавление корзины для доски объявлений Adsmanage

Есть такая задача: нужно реализовать желательно на ajax, но можно в принципе и на любом другом языке, корзину для доски объявлений Adsmanager на Joomle. Рассказываю подробнее. Человек размещает какое то объявление о продаже чего либо (это всё реализуется с помощью компонента Adsmanager) и при публикации его объявления автоматически в нём добавляется кнопка "В корзину" (которую и нужно реализовать) которая при клике кладёт товар в условную корзину. Это не интернет магазин. Нам именно нужно знать какое объявление было положено в корзину и затем оформлено. Объявлений может быть добавлено в корзину неограниченное кол-во. Корзина показывает количество положенных в неё объявлений и их общую сумму. Оформление же так сказать "заказа" очень незамысловатое. Простая одно страничная форма с несколькими полями типа: Имя, Улица, Телефон и т.п. которая потом информирует нас на почту о том какие, пользователь положил в корзину объявления, а затем оформил их Никаких систем оплаты привязывать не нужно.

Сколько будет стоить данная реализация? Ваши предложения?