Мп3/ogg стриминговый плеер

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка112 просмотров

Необходимо настроить html5 плеер,

Плеер играет поток с сервера айскаст.

И в конце песни он в фаерфоксе останавливается.

Ищу решение данной проблемы

HTML
14 лет назад
trusak
42 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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