Нужен шаблон сайта на ДЛЕ из имеющегося хтмл шаблона. При чем в имеющемся шаблоне нужно переписать весь код заново - сделать его валидным и кроссброузерным без изменения дизайна. Шаблон должен быть на главную страницу ...
Небольшая цмс
добавление тарифных планов
их оформление и передача данных со значениями нашему скрипту
Заявки фрилансеров
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