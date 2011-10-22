Описание: Есть сайт http://www.emspost.ru/ где можно отслеживать посылки. В форме одно поле в котором нужно ввести номер посылки и выпадет результат. (например EC643583044US) Задача: требуется создать функцию на php c использованием CURL ...
Модуль для Drupal
Необходимо написание модуля для CMS Drupal 6.0. ТЗ Прилагаю - ответ пишите с указанием сумм и сроков. Заранее спасибо.
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