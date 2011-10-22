Требуется разработка органайзера компании на Zend

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки115 просмотров

Требуется человек для разработки системы с дальнейшей поддержкой и постоянной доработкой модулей/компонентов. Разработка требуется на Zend Framework.

Вкратце: это система контроля работников компании, что-то вроде органайзера :)

ТЗ покажу только исполнителю, дабы избежать утечки информации :)

Инстересует только программинг, дизайн предоставляется.

Студии с их ценниками – сразу мимо.

Оставляйте свои кандидатуры с контактными номерами icq, а также обязательно – Ваш портфель работ на zend framework. Без портфеля шансы практически равны нулю. Другие фреймворки не рассматриваются. Желательно сразу указать вилку цен, а лучше чтобы в портфеле около каждой работы был ценник, чтобы так сказать легче было ориентироваться в Ваших расценках ну и примерный ценник за мой проект :)

14 лет назад
W1N
35 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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