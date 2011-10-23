Нужно сверстать шаблон на DLE

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок162 просмотра

Нужен шаблон сайта на ДЛЕ из имеющегося хтмл шаблона. При чем в имеющемся шаблоне нужно переписать весь код заново - сделать его валидным и кроссброузерным без изменения дизайна.

Шаблон должен быть на главную страницу с возможностью размещать там в блоках новости и прочее из того, что размещается на сайте - по темам. Подробности при контакте.

Цену предлагайте.

DLE
14 лет назад
1nalex
65 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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