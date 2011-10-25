Доделать фильтр vamshop

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Завершен1 заявка134 просмотра

сайт http://ash54.ru Выбрал товар, выпали марки авто, выбрал марку, выбрал медль, выпали года. Надо срочно, оплата по факту.

1 т.р.

пишите в аську 191685869

14 лет назад
qwerti_ru
47 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

netkiber
37 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
Все сделал на уровне, работой доволен! Спасибо! Рекомендую Сергея к сотрудничеству!
Сотрудничеством доволен, четко поставленная задача. Оплата в срок. Желаю всем таких заказчиков. Спасибо.

Заявки фрилансеров

netkiber
37 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад