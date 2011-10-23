Подарки в виртумарте

Нужен шаблон сайта на ДЛЕ из имеющегося хтмл шаблона. При чем в имеющемся шаблоне нужно переписать весь код заново - сделать его валидным и кроссброузерным без изменения дизайна. Шаблон должен быть на главную страницу ...