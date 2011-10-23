Здравствуйте! Необходимо написать программную часть на PHP для записи данных с 1-3 сайтов в единую БД. При этом обновление данных на стороне сайтов-источников информация в БД должна обновляться автоматически. Структура БД обсуждаема. ...
Подарки в виртумарте
НУжно сделать в вертумарте так как здесь.тз по запросу
Пишите цену и сроки.
Отвечу на вопросы.
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