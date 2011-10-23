Здравствуйте! Необходимо написать программную часть на PHP для записи данных с 1-3 сайтов в единую БД. При этом обновление данных на стороне сайтов-источников информация в БД должна обновляться автоматически. Структура БД обсуждаема. ...
Сделать некоторые доработки в Магенто 1.5
Здравствуйте!
У нас есть рабочий магазин на базе 1.5 Магенто в котором нужно сделать некоторые доработки:
1. Немного перенастроить rewrite
2. Перенастроить breadscrumb
3. Не работает экспорт продуктов в GMC
4. Неправильно зачитались некоторые адреса из osCommerce, нужно перезачитать некоторые данные с помощью mysql
5. Проверить модуль зачитки индивидуальных опций (почему то не зачитывается один продукт)
6. Настроить выборку индивидуальных опций во frondend
7. Настроить ссылки в Customers >> Online Customers (чтобы показывались ссылки от rewrite)
8. Настроить ежедневную зачитку order status из внешнего файла (в файле 4 параметра)
9. Не правильно работают отчёты (Почему то показывают не все данные)
Полное описание задания имеется, вышлю по запросу. Для опытного разработчика работа займёт примерно один-два дня. Тестовая версия сайта уже стоит. Есть ещё один набор заданий по тому же сайту примерно такого же объёма. Но это будет следуйщим, если сработаемся.
Пишите на личку
Сергей
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