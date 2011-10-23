Сделать некоторые доработки в Магенто 1.5

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Здравствуйте!

У нас есть рабочий магазин на базе 1.5 Магенто в котором нужно сделать некоторые доработки:

1. Немного перенастроить rewrite

2. Перенастроить breadscrumb

3. Не работает экспорт продуктов в GMC

4. Неправильно зачитались некоторые адреса из osCommerce, нужно перезачитать некоторые данные с помощью mysql

5. Проверить модуль зачитки индивидуальных опций (почему то не зачитывается один продукт)

6. Настроить выборку индивидуальных опций во frondend

7. Настроить ссылки в Customers >> Online Customers (чтобы показывались ссылки от rewrite)

8. Настроить ежедневную зачитку order status из внешнего файла (в файле 4 параметра)

9. Не правильно работают отчёты (Почему то показывают не все данные)

Полное описание задания имеется, вышлю по запросу. Для опытного разработчика работа займёт примерно один-два дня. Тестовая версия сайта уже стоит. Есть ещё один набор заданий по тому же сайту примерно такого же объёма. Но это будет следуйщим, если сработаемся.

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Сергей

MySQL
14 лет назад
Suworoff
45 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

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