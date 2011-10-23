Presta Shop 1.4

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка107 просмотров

Необходимо переделать модуль реферальной программы так чтоб он начислял бонус рефералу с каждой покупки его зарегистрированного покупателя, в базовой версии он начисляет только единоразово.

14 лет назад
styler777
Денис 
48 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров