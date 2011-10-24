Форма обратной связи

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок116 просмотров

Необходимо сделать анкету на основе любой формы обратной связи (отправка данных на емейл):

Нужно сделать такую же анкету, как здесь _ttp://www.dyatkovo.ru/dileram/anketa_dilera/

Просьба предлагать адекватные цены за работу. Работа далеко не самая трудная.

14 лет назад
dess81
Денис 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
3 отзыва

Выбранный исполнитель

programmist
Сергей 
43 года
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад
$20
1 день

Заявки фрилансеров

programmist
Сергей 
43 года
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад