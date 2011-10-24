В общем проблема такая. Есть выделенный сервер для хостинга игровых серверов,есть панель (самописная). Так как ресурсы сервера не резиновые,надо снимать второй дедик и хостить уже новые сервера там.Что от вас требуется – переписать \ дописать панель управления так,чтоб бы можно было открывать сервера на новых дедиках,но при этом с этой же панели (на этом же хосте) управлять и старыми серверами. В идеале ожидается единая БД,так как плодить разные БД не хочется. То есть вижу это так: есть дедик срабочими серверами и панелькой,нужно сделать так,чтоб при купле еще одного дедика я мог сразу же открывать сервера на новом дедике,купить потом еще 10 дедиков,и так же ставить там сервера,но при этомю То есть панель для всех серверов должна быть едина,так же и с БД. От Вас сроки и цена.