Требуется написать парсер который сможет собрать ссылки со страниц сайта вида: http://domain.com/ru/9/page3.html http://domain.com/ru/9/page4.html http://domain.com/ru/9/page5.html и.т.п Жду Ваши цены и сроки.
Правки по сайту на джумле
Если несколько задач по сайту на джумле. Детали выбранному исполнителю.
Проект актуален для людей у которых больше 3 отзывов и анкета старше 4 месяцев.
Указывайте в предложении контакты быстрой связи, скайп или аську.
Цена договорная. Буду рад всем предложениям, очень интересно постоянное сотрудничество.
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