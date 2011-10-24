Правки по сайту на джумле

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт11 заявок168 просмотров

Если несколько задач по сайту на джумле. Детали выбранному исполнителю.

Проект актуален для людей у которых больше 3 отзывов и анкета старше 4 месяцев.

Указывайте в предложении контакты быстрой связи, скайп или аську.

Цена договорная. Буду рад всем предложениям, очень интересно постоянное сотрудничество.

Joomla
14 лет назад
Vitavyr
56 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров