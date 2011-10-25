Скрипт импорта заголовков в DataLife Engine

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Завершен1 заявка126 просмотров

Необходимая задача скрипта:

Импортировать из txt файла заголовки в DLE

Например, имеется база заголовков из 1000 вариантов, которую мы можем импортировать в определенную рубрику (категорию) т.е. выводится только TITLE (название статьи) в shortstory.tpl

Жду ваших предложений!

DLE
14 лет назад
SplashWeb
Роман 
34 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

hiberok
38 лет
17 лет в сервисе
Был
10 часов назад
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Заявки фрилансеров

hiberok
38 лет
17 лет в сервисе
Был
10 часов назад
14 лет назад
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