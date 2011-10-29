Тех. поддержка проектов (php, mysql, jquery, css)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки160 просмотров

Ищу человека, разбирающегося в php, mysql, jquery, css.

Планирую постоянно давать небольшие задания.

На данный момент надо

1. установить ворпресс+плагины+диз

2. Я покажу какой jquery скрипт хочу, вам надо найти и поставить

3. Есть еще сайт со своей cms (рукописной, небольшой), надо его админить: размещать статьи (FCKeditor), но и php знать, чтобы править содержание блоков и т.п.

Интересует на постоянной основе сотрудничество.

В ответе, пожалуйста, уточните свой опыт, примеры реализованных проектов.

Также примерные расценки.

CSSjQueryMySQLPHP
14 лет назад
eeternity
Кирилл 
42 года
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Skotch
35 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад
$20
2 дня
Омельян, спасибо за работу. Понравился аккуратный подход, понимание задания, быстрые исправления и учет комментариев. Удачной дальнейшей работы!
Кирилл очень хороший заказчик, он четко ставит задание, не приходиться ничего уточнять, и оплачивает все сразу, без промедлений. Работой очень доволен, если предоставиться такая возможность, то будем работать еще.

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Skotch
35 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад