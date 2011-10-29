Тех. поддержка проектов (php, mysql, jquery, css)

Ищу человека, разбирающегося в php, mysql, jquery, css.

Планирую постоянно давать небольшие задания.

На данный момент надо

1. установить ворпресс+плагины+диз

2. Я покажу какой jquery скрипт хочу, вам надо найти и поставить

3. Есть еще сайт со своей cms (рукописной, небольшой), надо его админить: размещать статьи (FCKeditor), но и php знать, чтобы править содержание блоков и т.п.

Интересует на постоянной основе сотрудничество.

В ответе, пожалуйста, уточните свой опыт, примеры реализованных проектов.

Также примерные расценки.