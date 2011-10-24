Сделать на сайте оконный калькулятор

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Закрыт1 заявка156 просмотров

основной функционал заказ окна, задание размеров. получение стоимости, правки заказа, просмотр корзины

ася:пять шесть ноль шесть один шесть девять один семь (yakooobin)

скайп yakooobin

14 лет назад
yakooobin
43 года
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров