Имеется до мелочей прописанное ТЗ (во вложении ссылка для скачивания), также имеется дизайн, сформированная база данных (на основе которой необходимо реализовать сайт, не изменяя её). Дамп базы данных, psd файлы страниц отправлю после того ...
Сделать на сайте оконный калькулятор
основной функционал заказ окна, задание размеров. получение стоимости, правки заказа, просмотр корзины
ася:пять шесть ноль шесть один шесть девять один семь (yakooobin)
скайп yakooobin
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