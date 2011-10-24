Создание сайта по готовому ТЗ и сформированной ,БД

Имеется до мелочей прописанное ТЗ (во вложении ссылка для скачивания), также имеется дизайн, сформированная база данных (на основе которой необходимо реализовать сайт, не изменяя её).

Дамп базы данных, psd файлы страниц отправлю после того как определюсь с исполнителем.

Проект необходимо реализовать в течении 1 месяца максимум (не более), поэтому если у Вас нет опыта, имеются отрицательные отзывы, а также не можете оценить свои возможности, то лучше не откликаться.

Перед тем как откликнуться необходимо сначала полностью ознакомиться с ТЗ, затем проставить рядом с заголовками ТЗ даты (когда будет выполнен тот или иной пункт) чтобы я мог тестировать выполненное в соответствии с Вашим планом.

Отправьте мне на почту [email protected], в архиве, это же ТЗ, только с проставленными Вами датами. Также укажите в письме с помощью каких "инструментов" планируете реализовать сайт.

Предоплату не делаю, только после выполнения всей работы. Однако если что, возможно договориться об оплате половины суммы после выполненной половины работы.

С моей репутацией и надежностью по оплате можете ознакомиться здесь http://www.free-lance.ru/users/imsot

Оплата за реализацию - 700 у.е.