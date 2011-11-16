Заполнение PDF из HTML-формы

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки147 просмотров

Задача:

Есть простая html/php форма на 5 полей. Необходимо при нажатии на кнопку генерировать PDF документ определенной формы, в который будут вставлены значения, введенные в форму.

Например, есть форма с полями "Фамилия, имя" и "Адрес", и есть какой-то договор в формате PDF, в котором 2 раза должны вписываться ФИО и адрес. Скрипт должен вставлять значения из формы в нужные места в договоре.

На выходе - заполненный PDF.

Надеюсь я понятно изложил суть задания. Звучит может запутанно, но для человека, который хотя бы раз подобное делал, тут работы минут на 10. HTML форму и PDF я предоставлю.

Пожалуйста, укажите свою цену и срок.

HTMLPHP
14 лет назад
Fujin
42 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
51 отзыв

Выбранный исполнитель

f0cus
40 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 отзывов(-1)
14 лет назад
$10
1 день
Работы выполнена отлично и в срок. Спасибо. Рекомендую Евгения как хорошего и надежного программиста.
Рекомендую.

Заявки фрилансеров

f0cus
40 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 отзывов(-1)
14 лет назад