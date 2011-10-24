Запрограммировать готовый дизайн на joomla

Договорились делать 2 сайта. Сказал, что будет делать без предоплаты, 2 проекта сдаст за 10 дней. Дал ссылку на техплощадку. Вот прошло уже больше недели, а работа даже по первому сайту не началась. На связь не выходит. В общем, человек несерьезный. Не советую связываться и тратить время.