Запрограммировать готовый дизайн на joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок197 просмотров

Есть готовый дизайн сайта, необходимо запрограммировать его на cms joomla 1.7

Joomla
13 лет назад
clavik
39 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранные исполнители

psdtohtml
Артём 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$100
5 дней
Maksatbel
Максим 
44 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв(-1)
14 лет назад
$1
1 день
Договорились делать 2 сайта. Сказал, что будет делать без предоплаты, 2 проекта сдаст за 10 дней. Дал ссылку на техплощадку. Вот прошло уже больше недели, а работа даже по первому сайту не началась. На связь не выходит. В общем, человек несерьезный. Не советую связываться и тратить время.
CRIK0VA
Елена 
32 года
16 лет в сервисе
Была
год назад
14 лет назад
$100
3 дня

Заявки фрилансеров

psdtohtml
Артём 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
Maksatbel
Максим 
44 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв(-1)
14 лет назад
CRIK0VA
Елена 
32 года
16 лет в сервисе
Была
год назад
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Заполнение PDF из HTML-формы

    $5

    Задача: Есть простая html/php форма на 5 полей. Необходимо при нажатии на кнопку генерировать PDF документ определенной формы, в который будут вставлены значения, введенные в форму. Например, есть форма с полями ...

    HTMLPHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Скрипт импорта заголовков в DataLife Engine

    Необходимая задача скрипта: Импортировать из txt файла заголовки в DLE Например, имеется база заголовков из 1000 вариантов, которую мы можем импортировать в определенную рубрику (категорию) т.е. выводится только TITLE (название статьи) в shortstory.tpl ...

    DLE
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Тех. поддержка проектов (php, mysql, jquery, css)

    Ищу человека, разбирающегося в php, mysql, jquery, css. Планирую постоянно давать небольшие задания. На данный момент надо 1. установить ворпресс+плагины+диз 2. Я покажу какой jquery скрипт хочу, вам надо ...

    CSSjQueryMySQLPHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Создание сайта по готовому ТЗ и сформированной ,БД

    $1000

    Имеется до мелочей прописанное ТЗ (во вложении ссылка для скачивания), также имеется дизайн, сформированная база данных (на основе которой необходимо реализовать сайт, не изменяя её). Дамп базы данных, psd файлы страниц отправлю после того ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Модификация парсера (на php для интернет-магазина)

    Добрый день. Требуется помощь в модификации парсера. У программиста, который ведет проект - физически не хватает времени. Описание задачи можно попросить в личке - дам доступ к документу и архиву со скриптами. ...

    PHP
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Интернет-проект на 1С Битрикс

    Доброго времени суток уважаемые фрилансеры. Есть интернет -проект промышленной компании. Необходимо как минимум 2 программиста, которые будут верстать и программировать интернет-портал на системе 1С - Битрикс по заданному дизайну. ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Delphi 2007 программирование

    Доработка программы на Delphi 2007 Есть программа на Delphi 2007 . Программа сравнивает прайсы по частичному совпадению слова. Нужно создать справочник по производителям, чтобы программа проставляла соответствия не только по названию модели товара, ...

    Delphi
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Работа с dbf и dbt в php

    $50

    Есть некоторое количество проблем с вытягиванием информации из dbt файлов (мемо поля dbf). Скрипт-импортёр выполнен на php, есть проблемы как с кодировкой, так и с непонятными символами которые получаются при импорте (всё в кириллице, данные ...

    MySQLPHP
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад