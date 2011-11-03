Есть готовый дизайн сайта, необходимо запрограммировать его на cms joomla 1.7
Последние просмотренные страницы (Wordpress)
Необходимо реализовать следующую задумку. Нужно сделать так, чтобы пользователь мог видеть последние просмотренные страницы. Чтобы долго не описывать что мне нужно, покажу на примере, а точнее на сайте наших партнеров:
В самом верху, надпись «Недавно вы смотрели»
Так вот, мне нужно то же самое с одним различием, чтобы это было сделано в виде надстрой вверху страницы, чтобы, когда пользователь скролил страницу вниз, эта кнопка «Недавно вы смотрели» так и оставалась сверху.
Дополнительная информация:
Движок Wordpress, версия 3.2.1
Наш сайт: http://ceramicstroi.ru
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