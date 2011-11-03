Последние просмотренные страницы (Wordpress)

Необходимо реализовать следующую задумку. Нужно сделать так, чтобы пользователь мог видеть последние просмотренные страницы. Чтобы долго не описывать что мне нужно, покажу на примере, а точнее на сайте наших партнеров:

http://www.baumagazin.ru/

В самом верху, надпись «Недавно вы смотрели»

Так вот, мне нужно то же самое с одним различием, чтобы это было сделано в виде надстрой вверху страницы, чтобы, когда пользователь скролил страницу вниз, эта кнопка «Недавно вы смотрели» так и оставалась сверху.

Дополнительная информация:

Движок Wordpress, версия 3.2.1

Наш сайт: http://ceramicstroi.ru