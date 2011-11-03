Последние просмотренные страницы (Wordpress)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки323 просмотра

Необходимо реализовать следующую задумку. Нужно сделать так, чтобы пользователь мог видеть последние просмотренные страницы. Чтобы долго не описывать что мне нужно, покажу на примере, а точнее на сайте наших партнеров:

http://www.baumagazin.ru/

В самом верху, надпись «Недавно вы смотрели»

Так вот, мне нужно то же самое с одним различием, чтобы это было сделано в виде надстрой вверху страницы, чтобы, когда пользователь скролил страницу вниз, эта кнопка «Недавно вы смотрели» так и оставалась сверху.

Дополнительная информация:

Движок Wordpress, версия 3.2.1

Наш сайт: http://ceramicstroi.ru

WordPress
14 лет назад
Vadimjk53
Вадим 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
55 отзывов(-2)

Выбранный исполнитель

gydween
38 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
$40
2 дня
Все было сделано оперативно. Были проведены дополнительные работы по модернизации функции и стилизации под дизайн сайта. Всем рекомендую работать с Владимиром, качество, оперативность и либеральные цены Вам будет обеспечена. P.S. Владимир спасибо, обязательно обращусь еще раз :)
Четко поставленное ТЗ, своевременные рекомендации по модернизации, оплата без каких либо задержек. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.

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gydween
38 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад