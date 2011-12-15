Доволен работой с Олегом. Более всего удовлетворен тем, что он всегда на связи, не приходиться долго ждать ответа (как это бывает с некоторыми заказчиками), все указания и требования качественно изложены и понятны. Оплата, как всегда, без задержек. Рад сотрудничеству!