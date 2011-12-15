Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
13 лет назад
WordPress
Сотрудничаем с Владимиром уже не в первый раз и это о многом говорит. Работы выполнена качественно, в срок. Было приятно работать.
$70
10 баллов
13 лет назад
WordPress
Очень довольна результатами работы Владимира! Все сделано в срок, профессионально, даже сам подсказал некоторые моменты. Необходимые изменения внес четко и быстро. При необходимости, обращусь еще раз обязательно. Рекомендую!
Ответный отзыв
Доволен сотрудничеством! Всегда на связи, ответы на вопросы получал сразу же, предоплата и оплата без задержек. Рекомендую!
$100
10 баллов
13 лет назад
WordPress
Результатами работы очень довольны. Владимир отличный специалист, всегда все качественно и в установленные сроки.
$99
10 баллов
13 лет назад
WordPress
Четкое выполнение задания.Корректное общение,исполнение обещанных сроков,профессионализм. Проявил отзывчивость в важном моменте,за что очень признательна. Рекомендую для сотрудничества!
Ответный отзыв
Доволен сотрудничеством! Четкое ТЗ, быстрое получение корректировок и ответов, оплата без задержек. Буду рад работать дальше!
$100
10 баллов
13 лет назад
WordPress
Владимир как всегда на высоте. Работа выполнена очень хорошо, в процессе предлагал свои варианты реализации некоторых моментов, что говорит о том, что человек думает и ему важен качественный результат. Рекомендуем данного исполнителя.
Ответный отзыв
Доволен работой с Олегом. Более всего удовлетворен тем, что он всегда на связи, не приходиться долго ждать ответа (как это бывает с некоторыми заказчиками), все указания и требования качественно изложены и понятны. Оплата, как всегда, без задержек. Рад сотрудничеству!
Веб-программирование
10 отзывов
от $10
от 2 дней
нет рейтинга
HTML-верстка
1 отзыв
от $30
от 4 дней
нет рейтинга