Верстка + тема WP. Персонально для gydween

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка134 просмотра

Сверстать сайт и создать тему wordpress. Заявки просьба не оставлять, проект персонально для gydween.

WordPress
13 лет назад
irbol
Олег 
52 года
18 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

gydween
38 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$100
8 дней
Сотрудничаем с Владимиром уже не в первый раз и это о многом говорит. Работы выполнена качественно, в срок. Было приятно работать.

Заявки фрилансеров

gydween
38 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Создание формы для заказа

    Требуется создать форму-калькулятор для сайта. В калькуляторе можно выбрать материал из нескольких предложенных и размер изделия. После чего форма выдает клиенту стоимость готовой продукции и предлагает заполнить свои контактные данные для ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Календарик с заданиями

    $95

    Для внутреннего офиса нужно сделать календарик с задачами, иными словами ежендевник. За основу можно взять уже готовый скрипт: http://arshaw.com/fullcalendar/ Уже имеется база сотрунков, я ее предостявлю. Функфионал: 1. создание задачи администратором. ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Скролл блока на javascript

    Здравствуйте, нужно сделать плавный скролл блока. Скролл производится кнопками вверх и вниз. Самого ползунка быть не должно, прокрутки через скролл на мыши тоже. Очень желательно сделать это без подключения библиотеки jQuery или других. ...

    JavaScriptjQuery
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доработка сайта на OpenCart, срочно

    Срок: сегодня-завтра (пункт 6 сегодня и максимум, что получится из остального)! ТЗ – clck.ru/d/UtU9qLr11CZFX Часть ТЗ уже выполнена, осталась написать инструкцию, форму, а так же по мелочам, что было не сделано. ...

    Opencart
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Скрипт учета заказов

    Задача: написать скрипт PHP+MySQL с использованием AJAX и авторизацией пользователей для учета заказов и слежением за статусом их выполнения. Основные функции скрипта: - Возможность авторизации (регистрация не нужна) ...

    AJAXMySQLPHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад