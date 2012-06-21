Коротко о том что примерно надо прикрепила. Наглядно может кто делал чтото на подобии http://www.rushplay.com/ ? Более подробное тз подготовим если найдём адекватного программиста, с незаоблачными ценами и хорошими навыками.
Скрипт учета заказов
Задача: написать скрипт PHP+MySQL с использованием AJAX и авторизацией пользователей для учета заказов и слежением за статусом их выполнения.
Основные функции скрипта:
- Возможность авторизации (регистрация не нужна)
- Разграничение прав на группы (директор, менеджер, админ)
- Меню скрипта (Новая заявка, Редактировать заявку, Удалить заявку, Изменить статус заявки).
- Возможность создания новой заявки в специальной форме. В форме уже предусмотрен список товаров и их цена, оператору нужно только код товара в прайсе, её стоимость запишется автоматически.
- статусы заявки (количство может изменять админ)
Стоимость заказа по дог.
оплата: WM или на карточку Приватбанка
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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