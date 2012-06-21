Скрипт учета заказов

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок144 просмотра

Задача: написать скрипт PHP+MySQL с использованием AJAX и авторизацией пользователей для учета заказов и слежением за статусом их выполнения.

Основные функции скрипта:

- Возможность авторизации (регистрация не нужна)

- Разграничение прав на группы (директор, менеджер, админ)

- Меню скрипта (Новая заявка, Редактировать заявку, Удалить заявку, Изменить статус заявки).

- Возможность создания новой заявки в специальной форме. В форме уже предусмотрен список товаров и их цена, оператору нужно только код товара в прайсе, её стоимость запишется автоматически.

- статусы заявки (количство может изменять админ)

Стоимость заказа по дог.

оплата: WM или на карточку Приватбанка

AJAXMySQLPHP
13 лет назад
Gavich
Андрей 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Skotch
35 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад
$65
2 дня
Приятно работать. Все сделано в срок. Буду еще обращаться.
Заказчик очень понравился, пишет сразу по сути дела, все объясняет, если это необходимо. Мгновенная оплата. Рекомендую для сотрудничества.

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Skotch
35 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад