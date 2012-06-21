Скрипт учета заказов

Задача: написать скрипт PHP+MySQL с использованием AJAX и авторизацией пользователей для учета заказов и слежением за статусом их выполнения.

Основные функции скрипта:

- Возможность авторизации (регистрация не нужна)

- Разграничение прав на группы (директор, менеджер, админ)

- Меню скрипта (Новая заявка, Редактировать заявку, Удалить заявку, Изменить статус заявки).

- Возможность создания новой заявки в специальной форме. В форме уже предусмотрен список товаров и их цена, оператору нужно только код товара в прайсе, её стоимость запишется автоматически.

- статусы заявки (количство может изменять админ)

Стоимость заказа по дог.

оплата: WM или на карточку Приватбанка