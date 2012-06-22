Немного дописать виртуемарт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка79 просмотров

Здравствуйте, коллеги

есть немного работы - надо немного дописать виртуемарт 1.1.6 для джумлы 1.5

Вот сайт - http://eshenko.hhos.ru/kontora/

что надо сделать

1.Добавить сортировку по производителю и по размеру. Размеры дам

2. Сделать чтобы в карточке товара выводился его артикул

3. Настроить смену курса валют (Virtuemart Currencies) - чтобы курсы соответствовали реальным

4. Настроить модуль mod_product_categories для корректного отображения (счас сторонний модуль стоит - его уберём).

5. Описать в ворде (или блокноте) что Вы делали - мне потом работать с этим магазином

Предлагайте цены. Оплата в wmr

Сделать надо сегодня, оплата по исполнению.

Joomla
13 лет назад
eshenko
43 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
22 отзыва

Выбранный исполнитель

AndreyFrolov
Андрей 
47 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$50
1 день
Очень хороший специалист Виртуемарт знает так, будто сам его разрабатывал, сроки держит цены адекватные теперь за нестандартными задачами по виртуемарту только к Андрею. Мой + и 10 баллов
Адекватный, приятный в общении заказчик. Четкое ТЗ и быстрая, без задержек, оплата за сделанная работу.

Заявки фрилансеров

AndreyFrolov
Андрей 
47 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад

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