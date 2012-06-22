Здравствуйте, коллеги

есть немного работы - надо немного дописать виртуемарт 1.1.6 для джумлы 1.5

Вот сайт - http://eshenko.hhos.ru/kontora/

что надо сделать

1.Добавить сортировку по производителю и по размеру. Размеры дам

2. Сделать чтобы в карточке товара выводился его артикул

3. Настроить смену курса валют (Virtuemart Currencies) - чтобы курсы соответствовали реальным

4. Настроить модуль mod_product_categories для корректного отображения (счас сторонний модуль стоит - его уберём).

5. Описать в ворде (или блокноте) что Вы делали - мне потом работать с этим магазином

Предлагайте цены. Оплата в wmr

Сделать надо сегодня, оплата по исполнению.