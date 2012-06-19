Срочно внести небольшие доработки, Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок140 просмотров

Жду предложений только от тех, кто может приступить непосредственно сейчас.

Работы немного, супер умений и знаний не требуется. Бюджет - 20 у.е.

Joomla
13 лет назад
valdisX
Влад 
49 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

design4web
Михаил 
42 года
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
$20
1 день

Заявки фрилансеров

design4web
Михаил 
42 года
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад