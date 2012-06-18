Необходимо сделать калькулятор расчета стоимости материала. Также нужно сверстать страницу калькулятора. Калькулятор не нужно встраивать в какой-либо движок. Можно просто в php странице сделать.

Калькулятор будет почти такой же: hxxp://bgazobeton.ru/calc/

Но более простой. Многие пункты не нужны (типа доставки и способа оплаты).

Но также как и в данном примере должна быть форма для ввода своих данных с последующей отправкой Заказа а емейл, указанный заказчиком, и емейл администратора (указан в коде).

Нужно сделать возможность изменять цены через админку. Параметров цены должны изменяться всего лишь 4 (газоблок Б1, газоблок Б2, газоблок Б3, газоблок Б4).