Описание общей картины работы системы управления сайтом. Команде оптимизаторов требуется свой сайт, а точнее группа сайтов продающих их услуги через различные виды рекламы в интернете. У сайта будет собственная система управления, с админкой, а ...
Доработка доски объявлений
Вашему вниманию предлагается сайт
который нужно доработать autotrade.co.ua
1. Возможность скрывать е-майл (при добавлении объявления)
2. На главной вывод поиска
3. Отображать список 10-20-50-100 с количеством объявлений в поиске и в категорих
4. В Купить Авто чтобы по умолчанию стояло Транспортноe средствo: Все
5. В разделе Поиск Больше полей
Те что при заполнении авто
6. При нажатии на картинку/Назваие модели - отрывалось объявление
7. При ошибке при подачи объявления чтобы не сбивались поля
7.1 Если был указан один раз код верно
то 2й раз не предалагать при подачи объявления
8. Доделать раздел Новости
чтобы полноцено работало
9. чтобы через админку можно было редактировать/добавлять доп. поля
10. Добавление доп. валюты Доллар - конвертация
через админку можно указывать курс
11. Комментарии через авторизацию соц сети
После реалиции всего написание парсера
но это уже другой тема
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