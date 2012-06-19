Сделать небольшой движок для сайта СЕО-услуг

Описание общей картины работы системы управления сайтом.

Команде оптимизаторов требуется свой сайт, а точнее группа сайтов продающих их услуги через различные виды рекламы в интернете. У сайта будет собственная система управления, с админкой, а так же отдельные аккаунты у клиентов, где покупатели услуг могут смотреть отчеты о проделанной работе в виде эксель файлов. А так же такие данные как дата заказа, дата исполнения заказов в виде выше описанных эксель отчетов.

По сути это получается онлайн-магазин по продаже услуг интернет маркетинга и сео.

Сайты будут предлагать одинаковые тарифные планы, ну возможно изменять названия. Общая структура у сайтов будет одинаковая. Главная страница с описанием компании, ссылки на тарифные планы. Будет 3 главных тарифных плана и у каждого по 3 подтарифных плана.

Перед покупкой пользователь должен будет пройти процесс регистрации, указать свое имя фамилие адрес емайла, скайп, айсикью, телефон, и другие средства связи, адрес сайта, бюджет может выбрать из выпадающего меню.

Система поддерживает неограниченное количество шаблонов. Т.е. администратор может использовать сразу несколько доменов – сайтов принадлежащих системе. Но суть у сайтов будет одна – продажа тарифных планов.

После того как пользователь зарегистрируется и параллельно с регистрацией будет происходить оплата услуги через систему 2checkout – она уже подключена.

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Что будет видеть администратор?

У администратора будет отдельная админка, при заходе в админку можно будет увидеть список всех клиентов, а так же состояние их заказов – выполнен или в процессе? А так же отдельным значком надо отмечать тех клиентов которые делают повторную услугу – для активации для них дисконт кода – скидку на услуги. Система должна поддерживать активацию скидки и соответственно клиент будет платить меньше на % предлагаемый в скидке.

Имя каждого клиента так же будет видно администратору, и всю историю заказов с подсчетом общей суммы заказа накопленной за все время.

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Что будет видеть клиент?

У клиента в аккаунте будет так же отображаться история заказов, дата заказа, дата когда должны прислать отчет, ссылка на файл отчета в экселе.

На сайте так же будет онлайн чат (Live chat) с сапортом сайта. Вот например есть бесплатный скрипт можно поставить его http://mibew.org, если знаете лучше то можете предлагать свои версии. А так же нужна система тикетов, которая будет привязана к каждому из заказов и автоматически будет комментировать стандартными фразами наподобие: заказ в стадии подтверждения, затем – анализ сайта клиента, подробный бесплатный seo анализ сайта и конкуренции, подробности в файле + прикреплен файл пдф., затем – ваш заказ в процессе выполнения – затем ваш заказ выполнен. (данные этапы будут контролироваться администратором, тексты будут публиковаться стандартные, но у администратора есть возможность редактирования, либо самостоятельного комментирования)

Не заказав услугу посетитель не сможет зарегистрироваться на нашем сайте!

Еще желательно иметь независимую тикет систему, что бы каждый клиент мог создавать тикет с интересующим его вопросом. Можно так же в виде комментариев к заказу.

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По поводу шаблонов. Их будет пару десятков точно. Для начала я дам вам мой новый уникальный шаблон – его я заказывал у отдельного человека т.е. будет мой первый пробный сайт. Его надо адаптировать под будущую систему управления, а так же на основе этого шаблона надо адаптировать под данную cms еще пару десятков паблик темплейтов (бизнес темплейты). И пожалуйста продумайте этот вопрос как можно серьезнее что бы было попроще например мне самому изменять паблик темплейты например под свою кмс.

Или этот вопрос обсудим – может вы мне адаптируете мои два десятка разных дизайнов?

Еще система должна поддерживать возможность добавлять новые тарифные планы.

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Заказы на бесплатный анализ сайта могут идти от незарегистрированных пользователей, для этого на сайте будет присутствовать отдельная форма, куда заполняется имя клиента, емайл, контактные данные, адрес сайта, ключевые слова, другие комментарии:

Т.е. эти заказы в админке у администратора должны на отдельной странице скапливаться, они нужны что бы чисто делать бесплатный анализ для всех желающих, а затем расссылать им pdf файлы с отчетом а так же предложение купить тарифный план и пройти процесс регистрации на сайте- дать ссылку на страницу покупок.

Какие еще есть вопросы можно обсудить в скайпе.