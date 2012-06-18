Нужно доработать код SWFUpload

Необходимо внедрить следующий код, который должен срабатывать при нажатие крестика удалить в верхнем правом угле.

Все нужно реализовать в модуле SWFUpload, а именно вызов сделать через ajax, измения нужно сделать в handlers.js, index.php, после удаления нужно, чтоб картинки вставали на место удаленной и подтягивались c эффектом fadeIn. Загрузка уже работает и добавляет информацию в базу

// Create a mysql query

$sql = 'DELETE FROM '. GALLERY_TABLE .

' WHERE id = "' . intval($_POST['id']) . '" LIMIT 1';

// Removing item from the gallery

$db->query($sql) or error ('Critical Error', mysql_error ());

// Removing gallery item photo

remove_image ( 'gallery' , intval($_POST['id']));

Так же нужно передусмотреть вывод сообщения в окне All images received, изображение успешно удалено.