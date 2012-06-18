На joomla 1.5 установить модуль загрузки файлов

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки90 просмотров

Есть работающий сайта на движке joomla 1.5.

Задача. Найти и установить модуль/плагин с помощью которого в статье можно загружать файлы

Нужно сегодня!

Joomla
13 лет назад
turok239
Сергей 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Skotch
35 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
Все ОК, очень помог. Спасибо!
Хорошо поставил задачу, сразу оплатил. Все отлично.

Заявки фрилансеров

Skotch
35 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад