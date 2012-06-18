Автоматизация подачи заявки на портале закупок

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка77 просмотров

Доброго времени суток! Нужно автоматизировать процесс подачи заявки на портале государственных закупок Республики Казахстан (https://goszakup.gov.kz).

Основные сложности:

1. Авторизация на сайте (через сертификат)

2. Цифровая подпись заявки.

13 лет назад
kz_alex
37 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров