Натянуть вёрстку на shopscript

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки80 просмотров

Есть готовая html вёрскта, нужно натянуть её на shopscript. Оплата по факту. Бюджет 3000

HTML
13 лет назад
dekasy
42 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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