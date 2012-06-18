Есть сайт-библиотека, на котором расположены книги. Чтение книг происходит только на страницах вида: http://www.site.ru/view/123/123, на других старницах скрипт работать не должен Ваш скрипт будет вставляться во все страницы сайта, но работать он ...
Натянуть вёрстку на shopscript
Есть готовая html вёрскта, нужно натянуть её на shopscript. Оплата по факту. Бюджет 3000
Заявки фрилансеров
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