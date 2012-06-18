Починить сайт на Joomla

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Закрыт4 заявки74 просмотра

Регулярно взламывают сайт, как следствие из результатов выдачи поисковиков и директа идет переадресация на другой домен. Необходимо исправить неполадку, найти "брешь" и устранить ее, чтобы предотвратить подобное в будущем. Сайт на Joomla.

Жду ваших предложений по срокам и ценам.

Joomla
13 лет назад
Niagara
Ирина 
41 год
19 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров