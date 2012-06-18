есть сайт - http://www.zapchasti-gazel.ru/ у него есть вирутал март у раздела зеркала - http://www.zapchasti-gazel.ru/zerkala , нужно сделать так, что когда мы оформляем заказ - покупая зеркало, можно было выбрать варианты - левое, правое, оба, причем ...
Доработка интернет-магазина (Smarty\Koobi)
Здравствуйте!
Ищем программиста php со знанием Smarty, Koobi CMS, MySQL
Задача- доработка интернет-магазина
Оплату обсуждаем.
Важно иметь возможность приступить в ближайшее время.
Ждем описания Ваших знаний и умений и примеров работ.
Заявки фрилансеров
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