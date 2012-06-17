Приветствую уважаемые господа фрилансеры – программисты! Нужен толковый специалист для исправления ошибок в плагине к virtuemart 2. При включенном плагине одного метода оплаты другие плагины методов оплаты не работают.
Создать аналоги системы
http://www.ati.su/Default.aspx
Грузы.
Машины.
Диспетчер. и тд.
Полный аналог
Заявки фрилансеров
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