Создание формы ввода кодов для игры

Суть:

Есть страница на сайте, на которую заходит игрок и вводит туда код, в ответ им выдаётся какое-либо сообщение.

Соответственно нужно сделать админку, где можно было бы настраивать количество кодов, настраивать сами коды, какое сообщение они выдают, и до какого времени действуют.

Со стороны игрока необходимо сделать следующий функционал. Он заходит на страницу, там окошко и кнопка отправить. После отправки кода выводится сообщение, соответствующее коду. Выводится первым, остальные сообщения остаются в "истории", ниже нового. Если игрок вводит неверный код, или вводит его повторно, то выводятся соответствующие сообщения.

Еще необходимо, чтоб под всё это велись логи, которые можно было бы посмотреть в админке, или в отдельном файле, где была бы прописана следующая информация: время ввода кода, IP-шник с которого был введён код, и сам код, который был введён, правильный или нет, не важно.

Пока это всё что необходимо, в дальнейшем планируется доработать и улучшить проект.