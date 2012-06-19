Добрый день. Нужна доска объявлений, не навороченная, можно переделка готового решения.

Т3 следующее:

1) если на DLE делаем, то шаблон, должен быть максимально простым, но с крупными кнопками, например такой: http://dleblog.ru/426-shablon-hit-fusion-dle-94-dlya-veb-mastera.html

если просто не на движке, то шаблон должен быть симпатичным, тоже с крупными кнопками

2) Что касается каталога. Вывод объявлений должен быть похож на газету рекламных объявлений ( например в две колонки или три, на выбор). На одной странице прокрутки должно вмещать их штук 20 минимум(должен быть выбор сколько отображать, 20, 50, 100). Объявление из себя представляет текст на 100-200 символов + телефон или другой контакт. Если DLE: На сайте ни одно объявление не должно быть новостью.

Исключение: платные объявление - их можно заносить как отдельные новости, т.к. их будет мало.

Если не DLE то платные объявления должны выделяться каким то цветом и отображаться на верхних позициях.

Должна быть предусмотрена смс оплата, с помощью биллинга a1pay, например. Если не знаете как написать смс-обработчик для биллинга, ничего страшного, главное сделайте возможность добавления платных объявлений, какую то проверку кодом.

3. Раз в неделю девушка с минимальными знаниями в компах будет заносить несколько тысяч объявлений на сайт. Нужно настроить чтобы она могла заносить их все сразу, либо по рубрикам (как минимум), т.е. за 5-7 интераций.

В этом вся сложность кроется. Девушка будет копировать по 100-150 объявлений и вставлять в поле, нажимать отправить, после чего файл отправляется на сайт и автоматически разделяется на отдельные объявления. Объявления в таком виде:

Срочно дачу жилую Звероферма. Тел. 8-923456789

3-комн. ул. пл. Ангарский, 1110 (лоджия, 1 эт., стеклопакеты, кафель, капремонт). Тел. 8-987654321.

Бюджет: 2000 рублей. Сроки: до вечера завтра.

Оплата после демонстрации на вашем хостинге.

Контакты: skype: xploitto