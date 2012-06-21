Спарсить форум с phpbb в vbulletin

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен8 заявок169 просмотров

Установить на мой хостинг vBulletin 3.8.x. Сделать полный перенос форума. Форум находится по адресу www.gestalt.kz

13 лет назад
menstone
Михаил 
42 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Sunday
35 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
21 отзыв(-3)
13 лет назад
$50
1 день
Приятно было работать. Рекомендую Всем!!!
Правильно поставлена задача. Приятно было работать.

Заявки фрилансеров

Sunday
35 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
21 отзыв(-3)
13 лет назад