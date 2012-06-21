Ищется спец готовый взяться за объемный пакет переделок и доработок сайта на J2.5 все ставится с ноля, движок и компонент, далее расширяется функционал по проработанному т.з. Работать будет удобно – есть и макет и верстка, ...
Спарсить форум с phpbb в vbulletin
Установить на мой хостинг vBulletin 3.8.x. Сделать полный перенос форума. Форум находится по адресу www.gestalt.kz
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