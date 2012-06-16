Ищется спец готовый взяться за объемный пакет переделок и доработок сайта на J2.5 все ставится с ноля, движок и компонент, далее расширяется функционал по проработанному т.з. Работать будет удобно – есть и макет и верстка, ...
Доработать сайт на DLE, исправить баги
Сайт http://newstream.ru/
Требуется доработка и исправление (вот что есть есйчас)
1 весь сайт - Нет возможности загрузить фон сайта или убрать его
2 Статистика кино - Выведены ненужные поля рейтингов, нет счетчика просотра фильмов как на ютубе
3 гл стр - Снизу неотображаются комментарии
4 Меню - Категории сайта, не изменить и не добавить. Неясно как привязать сайт к нужным котегориям
5 Поиск - Не работает
6 Реализовать - облоко тегов
7 Реализовать - Фильтры поиска как тут http://www.kinopoisk.ru/level/48/
8 Страницы текстовые - Несоздаются или неясно где создаются
Пишите сколько часов уйдет и сколько будет стоить
Заявки фрилансеров
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