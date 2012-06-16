Доработать сайт на DLE, исправить баги

Сайт http://newstream.ru/

Требуется доработка и исправление (вот что есть есйчас)

1 весь сайт - Нет возможности загрузить фон сайта или убрать его

2 Статистика кино - Выведены ненужные поля рейтингов, нет счетчика просотра фильмов как на ютубе

3 гл стр - Снизу неотображаются комментарии

4 Меню - Категории сайта, не изменить и не добавить. Неясно как привязать сайт к нужным котегориям

5 Поиск - Не работает

6 Реализовать - облоко тегов

7 Реализовать - Фильтры поиска как тут http://www.kinopoisk.ru/level/48/

8 Страницы текстовые - Несоздаются или неясно где создаются

Пишите сколько часов уйдет и сколько будет стоить