Устранить уязвимость сайта на Джумла

Есть сайт на джумле по адресу astrona.ru. Хостер заблокировал сайт, по причине, цитата хостера:

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При сканировании на площадке были обнаружены следующие вредоносные скрипты:

./public_html/language/en-GB/en-GB.ini.php: PHP.Hide FOUND

./public_html/images/stories/5.php: PHP.Mailer-3 FOUND

Мы можем разблокировать площадку хостинга для того, чтобы Вы могли удалить скрипты, но также Вам надо будет удалить "фишинговые" страницы и устранить уязвимость, через которую файлы попали на площадку хостинга.

Также Вы можете выполнить рекомендации компании Яндекс для удаления вредоносного контента с площадки хостинга - http://help.yandex.ru/webmaster/?id=1116613

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Требуется разобраться в чем дело, и устранить уязвимость.

Доступы в личку.