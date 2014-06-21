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Обезопасить сайт на Joomla 2.5. Убрать уязвимости.
Есть новый сайт на Joomla 2.5,- нужно убрать все уязвимости, проверить код на наличие шелов и переехать с хостинга на выледенный сервер для обеспечения безопасности от DDos.
Срок выполнения проекта до 2х дней. Сервер уже имеется.
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URL сайта и подробности только в личку.
Выбранный исполнитель
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