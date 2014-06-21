Обезопасить сайт на Joomla 2.5. Убрать уязвимости.

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки227 просмотров

Есть новый сайт на Joomla 2.5,- нужно убрать все уязвимости, проверить код на наличие шелов и переехать с хостинга на выледенный сервер для обеспечения безопасности от DDos.

Срок выполнения проекта до 2х дней. Сервер уже имеется.

======================================

URL сайта и подробности только в личку.

Joomla
13 лет назад
slarkstudio
33 года
13 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

mintessa
Марьяна 
37 лет
13 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
13 лет назад
$100
3 дня
все сделано как нужно
Замечательный заказчик! Всегда на связи. Четко описал задачу, ответил на все необходимые вопросы. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

mintessa
Марьяна 
37 лет
13 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
13 лет назад