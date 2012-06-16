Сверстать и натянуть дизайн на сайт

1. Есть отрисованный дизайн в psd нужно его сверстать, натянуть и внести небольшие правки. Сайт на движке webasyst – goodbutik.ru

Если сработаемся, то будем продолжать сотрудничать - есть ряд проектов.

Что мне нужно от вас:

1. Кол-во реализованных проектов.

2. Имя, e-mail, icq, skype( для того что бы созвониться – это обязательно )