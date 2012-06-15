Бронирование мест в автобусе

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт11 заявок235 просмотров

Требуется система бронирования мест в автобусе для туристического агентства.

Срок – месяц.

Бюджет – по договоренности. Форма оплаты – по договоренности.

Работаем строго без всяких предоплат. Приветствуется вариант безопасной сделки. Выполняете работу – показываете у себя, если все работает то оплату производим в течении часа.

13 лет назад
jimmiz
39 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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