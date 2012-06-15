Программирование портала

Требуется талантливый веб-программист для долгосрочной удаленной работы.

Первую задачу, на которой проверим компетенцию и уровень будет программирование свадебного портала.

Верстка готова.

Движок возможно Битрикс - лицензию дадим.

Возможно на ваш выбор (Не Joomla!)

C оплатой будет все в шоколаде.

Но работать надо будет быстро и слаженно! Т.к. сроки горят!

Указывайте ваши лучшие работы, какой опыт работы с php, стоимость, готовы ли начать сегодня-завтра?