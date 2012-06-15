Создать java скрипт меню Megamenu на jquery графика и оформление http://demo.cs-cart.com/ultimate/
Программирование портала
Требуется талантливый веб-программист для долгосрочной удаленной работы.
Первую задачу, на которой проверим компетенцию и уровень будет программирование свадебного портала.
Верстка готова.
Движок возможно Битрикс - лицензию дадим.
Возможно на ваш выбор (Не Joomla!)
C оплатой будет все в шоколаде.
Но работать надо будет быстро и слаженно! Т.к. сроки горят!
Указывайте ваши лучшие работы, какой опыт работы с php, стоимость, готовы ли начать сегодня-завтра?
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