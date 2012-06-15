http://www.bkbank.ru/about-bkbank/faces-list/ На указанной странице есть 4 файла для просмотра. Три нижних открываются в новом окне, а верхний нужно сначала сохранить. Нужно сделать так, чтобы все открывались без сохранения на компе.
Дописать javascript
нужно сделать так что бы весь ul был по центру (т.е. все li распределялись равномерно по всему div)
два варианта
- все li - одинаковы по ширине
-размер лишек меняется в зависимости от вложенного текста
html файл предлагается,нужно доделать.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $2500
Ищется исполнитель на разработку партнерской части интернет-магазина. Исключительное требование – реализация ТЗ в 2-х недельный срок с учетом тестирований и доработок.Веб-программирование5 заявокЗакрыт13 лет назад
Имеются установленные шаблоны интернет-магазинов Joomla http://bazaar.magnamedia.ru/ и http://bookstore.magnamedia.ru/ Требуется: 1. Сделать перевод пользовательского интерфейса. 2. Убрать или изменить некоторые элементы шаблона.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
Есть плагин для импорта контента ClassiPress Ads Importer plugin - http://wordpress.org/extend/plugins/appthemes-classipress-ads-importer-plugin/ Но импорт не получается, потому что выдает когда загружаешь файл выдает ошибку Warning: gzinflate() [function.gzinflate]: data error in /home/klikcom/public_html/cafe.klik.com.hr/wp-content/plugins/appthemes-classipress-ads-importer-plugin/classi-importer.class.php on line ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Разработка парсера. Полное описание работы: http://bitstroi.ru/parser.txt По окончании работы вы получите оплату любым удобным вам способом и положительный отзыв.Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $50
Дизайн и верстка формы уже работает. Но прикручена на mail chimp виджет. Нужно изменить код на форму подписку smartresponder. Все работает на wordpress на сайте istudent.kzВеб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Сделать блок/модуль под Drupal Динамическое обновление данного блока. Примерный вид формы которая должна быть в блоке во вложении. Сделать 3х шаговую форму + авторегистрацию на 2ом шаге. Более подробно опишу при исполнении. ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $1000
1. импорт базы в формате csv UTF-8 2. обновление при импорте CSV т 3. мультивалютность для полноценной поддержки всех функций текущих магазин, с учетом изменения курса, - корзина, заказы, отчеты и тд. ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Есть большой сайт (2500 страниц) на Joomla 2.5.4 Конкуренты принились атачить сайт зашили вирус в .htaccess (редирект всех пользователей мобильных устройств на другие сайты), сейчас походу сделали SQL инекцию, сайт регулярно падает ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Необходимо сверстать тему из дизайна Платформа - Magento.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад