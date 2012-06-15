Убрать уязвимости в Joomla 2.5.4

Есть большой сайт (2500 страниц) на Joomla 2.5.4

Конкуренты принились атачить сайт зашили вирус в .htaccess (редирект всех пользователей мобильных устройств на другие сайты),

сейчас походу сделали SQL инекцию, сайт регулярно падает выписывает ошибку БД.

Возможно зашили шелл.

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Нужно полностью обезопасить сайт, прибить все уязвимости, с гарантиями.

Нужно будет составлять отчет о найденных и заделанных дырках.\

URL сайта дам в личку, тут или ICQ 12345 - 2022.