Убрать уязвимости в Joomla 2.5.4

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Закрыт3 заявки151 просмотр

Есть большой сайт (2500 страниц) на Joomla 2.5.4

Конкуренты принились атачить сайт зашили вирус в .htaccess (редирект всех пользователей мобильных устройств на другие сайты),

сейчас походу сделали SQL инекцию, сайт регулярно падает выписывает ошибку БД.

Возможно зашили шелл.

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Нужно полностью обезопасить сайт, прибить все уязвимости, с гарантиями.

Нужно будет составлять отчет о найденных и заделанных дырках.\

URL сайта дам в личку, тут или ICQ 12345 - 2022.

JoomlaSQL
13 лет назад
slarkstudio
33 года
13 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Refixs-G
Дмитрий 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
4 отзыва(-4)
13 лет назад
$80
2 дня
Дмитрий взялся выполнять Срочное задание и сразу после получения предоплаты в 50% пропал везде. Связи с ним нет. Не рекомендую к сотрудничеству не кому !

Заявки фрилансеров

Refixs-G
Дмитрий 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
4 отзыва(-4)
13 лет назад

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